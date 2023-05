Zalando Aktie News: Zalando fällt am Montagmittag

Aktien in diesem Artikel Zalando 28,60 EUR

Um 11:49 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 28,16 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 28,11 EUR. Bei 28,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 122.428 Zalando-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 45,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 62,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 31,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 41,57 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 04.05.2023 vor. Zalando vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,15 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 2.255,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.205,00 EUR umgesetzt.

Die Zalando-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 01.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,609 EUR je Zalando-Aktie.

