Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 24,17 EUR nach oben.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 24,17 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 24,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 23,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 557.991 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2023 markierte das Papier bei 32,17 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.01.2024 auf bis zu 15,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 32,84 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 07.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,63 Prozent auf 2,24 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Zalando.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,813 EUR je Zalando-Aktie.

