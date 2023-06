Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Zalando im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 26,68 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 26,68 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 26,75 EUR. Bei 26,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 661.134 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 45,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,11 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 39,46 EUR angegeben.

Zalando ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.255,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.205,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,590 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

