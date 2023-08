Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 27,50 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 27,53 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.722 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 39,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 43,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 39,67 EUR je Zalando-Aktie aus.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.556,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.623,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Zalando dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,637 EUR je Aktie belaufen.

