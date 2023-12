Zalando Aktie News: Zalando am Mittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 21,67 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 21,67 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,78 EUR zu. Bei 20,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 578.457 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 45,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 52,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 19,89 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,15 EUR.

Am 01.11.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 2.274,90 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.349,10 EUR umgesetzt worden waren.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Zalando die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,679 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX in der Verlustzone

DAX aktuell: DAX nachmittags leichter

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Start