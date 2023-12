Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Freitagnachmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Zalando. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 14:10 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 21,45 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 21,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,98 EUR. Zuletzt wechselten 992.034 Zalando-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Mit einem Zuwachs von 113,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 19,89 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,15 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 01.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Zalando dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.02.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,679 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX in der Verlustzone

DAX aktuell: DAX nachmittags leichter

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Start