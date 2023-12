Zalando Aktie News: Zalando am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 21,07 EUR.

Bei der Zalando-Aktie ließ sich um 09:04 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 21,07 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 21,24 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,98 EUR aus. Bei 20,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 52.298 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 45,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 117,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,89 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 33,15 EUR.

Zalando ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.349,10 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.274,90 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Zalando die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,679 EUR je Zalando-Aktie.

