Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 19,06 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,0 Prozent auf 19,06 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,77 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,77 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.093.373 Stück gehandelt.

Bei 45,81 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 140,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 18.01.2024 Kursverluste bis auf 15,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 31,65 EUR angegeben.

Zalando ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Zalando am 13.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,672 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

