Zalando Aktie News: Zalando macht am Vormittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 19,69 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 19,69 EUR. Bei 19,86 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,77 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 53.505 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,81 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 132,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Am 18.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 23,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 31,65 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 01.11.2023. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.274,90 EUR – das entspricht einem Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,672 EUR in den Büchern stehen haben wird.

