Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Zalando im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 25,56 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 25,56 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 25,61 EUR. Bei 25,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.403 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 37,37 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2023). 46,21 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,95 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 37,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,60 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 02.11.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,27 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,35 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2024 0,846 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

