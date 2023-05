Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagvormittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Zalando 28,15 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 28,43 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 28,43 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 28,21 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 36.189 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei 45,81 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 32,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,57 EUR.

Zalando veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 2.255,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.205,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Zalando am 03.08.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 01.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,609 EUR je Zalando-Aktie.

