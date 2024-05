Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 24,08 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 24,08 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 23,93 EUR. Bei 23,93 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.464 Zalando-Aktien.

Bei 32,17 EUR markierte der Titel am 28.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Mit Abgaben von 33,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,84 EUR an.

Zalando ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,15 EUR je Aktie gewesen. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,24 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,813 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

XETRA-Handel DAX gibt zum Handelsende nach

Schwacher Handel: DAX fällt nachmittags zurück