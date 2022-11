Zalando Aktie News: Zalando am Mittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Zalando 29,43 EUR

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 29,45 EUR zu. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 29,66 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,29 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 442.622 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 82,76 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,42 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Mit Abgaben von 53,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 36,60 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 03.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.733,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 29.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2022 0,236 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com