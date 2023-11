Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagmittag höher

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 22,26 EUR zu.

Die Zalando-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 22,26 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 22,34 EUR. Bei 22,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 360.268 Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 45,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 105,80 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 19,89 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 10,67 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,90 EUR.

Am 01.11.2023 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.274,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,16 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Zalando am 29.02.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,664 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Optimismus in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen