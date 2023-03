Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Zalando 37,98 EUR

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 38,23 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 38,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 149.022 Zalando-Aktien.

Bei 51,60 EUR erreichte der Titel am 06.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 25,91 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 99,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 41,71 EUR.

Zalando veröffentlichte am 02.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.349,10 EUR – ein Plus von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.283,40 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 02.05.2024.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,621 EUR je Aktie.

