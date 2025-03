Zalando Aktie News: Zalando am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 31,76 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 31,76 EUR. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,68 EUR ab. Bei 31,91 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 33.778 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei 40,08 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 26,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.06.2024 bei 20,26 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 56,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,55 EUR je Zalando-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 06.03.2025. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,28 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 3,30 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,31 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie setzt Erholung marginal fort: Analyst sieht gute Einstiegschance

DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht schlussendlich Abschläge