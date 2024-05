Zalando Aktie News: Zalando gibt am Mittag nach

Notierung im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 23,96 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 23,96 EUR ab. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,72 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 24,08 EUR. Zuletzt wechselten 136.866 Zalando-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,17 EUR) erklomm das Papier am 28.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 33,43 Prozent Luft nach unten.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,84 EUR an.

Am 07.05.2024 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,63 Prozent auf 2,24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2,26 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,813 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

