Zalando Aktie News: Zalando verzeichnet am Mittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 31,23 EUR ab.

Die Zalando-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 31,23 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 30,70 EUR. Bei 31,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 131.125 Zalando-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 45,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,69 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (19,18 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,67 EUR je Zalando-Aktie an.

Zalando veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 2.255,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.205,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,576 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Zalando eingebracht

Erste Schätzungen: Zalando informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ABOUT YOU-Aktie weiter stark: Gute Branchenstimmung