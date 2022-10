Zalando Aktie News: Zalando steigt am Montagvormittag

Aktien in diesem Artikel Zalando 24,14 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 09:22 Uhr 0,5 Prozent. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 24,61 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 24,58 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 33.719 Aktien.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 72,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 19,18 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,64 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,53 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 04.08.2022. Das EPS wurde mit 0,05 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,14 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 2.623,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.733,10 EUR umgesetzt worden waren.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 07.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,252 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

