Zalando Aktie News: Zalando am Mittag freundlich

Die Aktie von Zalando zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 21,75 EUR zu.

Die Zalando-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 21,75 EUR. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 21,88 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 243.720 Zalando-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,81 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 52,52 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2023 bei 19,89 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 8,57 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,42 EUR.

Zalando ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von 0,05 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2.556,30 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2.623,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Zalando wird am 02.11.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,608 EUR je Zalando-Aktie.

