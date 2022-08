Zalando-Aktie seit Monaten im Abwärtsstrudel: Bringt die offenbar geplante Expansion in die USA endlich neuen Schwung?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Zalando wurde in letzter Zeit immer wieder Einfallslosigkeit vorgeworfen - und das obwohl der kriselnde Online-Modehändler dringend eine neue Wachstumsstorys benötigt, um bei Anlegern wieder ein höheres Kaufinteresse zu erwecken. Nun drangen bislang geheim gehaltene Pläne an die Öffentlichkeit, nach denen Zalando 2023 den Sprung in die USA wagen wird.