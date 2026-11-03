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Experten-Analyse

Zalando-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Zalando-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

UBS AG hat eine eingehende Analyse der Zalando-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
25.78 EUR -1.13 EUR -4.20 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe im Großen und Ganzen wie erwartet abgeschnitten, schrieb Yashraj Rajani in einer ersten Reaktion am Dienstag. Derweil sei das Umsatzwachstum im Geschäft mit dem direkten Verkauf von Mode, Schuhen und Lifestyle-Produkten an Endverbraucher verhalten ausgefallen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:48 Uhr um 4,6 Prozent auf 25,75 EUR ab. Also weist das Papier noch Spielraum von 30,10 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 1.277.027 Stück. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 1,6 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13:01 Zalando Buy UBS AG
11:31 Zalando Buy Deutsche Bank AG
09:21 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:51 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets

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