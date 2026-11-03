Zalando-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Experten-Analyse

03.11.26 13:04 Uhr

UBS AG hat eine eingehende Analyse der Zalando-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe im Großen und Ganzen wie erwartet abgeschnitten, schrieb Yashraj Rajani in einer ersten Reaktion am Dienstag. Derweil sei das Umsatzwachstum im Geschäft mit dem direkten Verkauf von Mode, Schuhen und Lifestyle-Produkten an Endverbraucher verhalten ausgefallen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:48 Uhr um 4,6 Prozent auf 25,75 EUR ab. Also weist das Papier noch Spielraum von 30,10 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 1.277.027 Stück. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 1,6 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.