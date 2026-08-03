Zalando passt Jahresprognose an - Ergebnis unter Erwartung
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BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando hat im zweiten Quartal weniger Umsatz erzielt und verdient als erwartet. Die Prognose für das laufende Jahr konkretisierte das Management. Dies spiegele die Ergebnisse des ersten Halbjahres wider und keine geänderten Erwartungen für den restlichen Jahresverlauf, teilte das im DAX notierte Unternehmen am Dienstag mit. So rechnet die Konzernführung nun mit einem Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Value, GMV) und Umsatz in der unteren Hälfte der prognostizierten Spanne von 12 bis 17 Prozent. Beim bereinigten operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollen es nun 680 bis 720 Millionen Euro werden. Zuvor standen hier 660 bis 740 Millionen Euro auf dem Zettel./err/jha/
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|Datum
|Rating
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|14.07.26
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|02.07.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG