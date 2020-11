Zalando sieht sich gut vorbereitet auf 2. Corona-Lockdown

Aktien in diesem Artikel Zalando 88,10 EUR

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Online-Modehändler Zalando fühlt sich nach den Erfahrungen mit dem ersten coronabedingten Lockdown im Frühjahr gut vorbereitet auf den derzeitigen zweiten Lockdown in vielen europäischen Ländern. Der Berliner MDAX-Konzern habe schnell ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, um in seinem Partner-Netzwerk mögliche finanzielle Konsequenzen der zweiten Covid-19-Welle abzufedern. Diese trifft den Einzelhandel nun in der wichtigsten Einkaufszeit des Jahres mit Black Friday/Cyber Monday und den Feiertagen um Weihnachten und das Jahresende.

"Wir sind zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, durch eine 2. Welle zu navigieren", sagte CFO David Schröder in der Telefonkonferenz mit Investoren.

Bis Ende des ersten Quartals 2021 verzichtet Zalando auf alle Provisionzahlungen von den derzeit europaweit 2.000 stationären Einzelhandels-Partnern, die das Connected-Retail-Programm des Zalando-Online-Markplatzes nutzen. Darüber hinaus bietet Zalando den Kooperationspartnern vorzeitige Auszahlungen an, um deren Liquidität zu unterstützen. Dies gilt sowohl für die Connected-Retail-Partner als auch die Unternehmen aus dem regulären Partner-Programm. Zudem verdoppelt Zalando die Marketing-Investitionen der Partner auf der Zalando-Website.

Guter Quartalsbeginn im Oktober

"Wir hatten einen guten Quartalsbeginn im Oktober, das verspricht, ein starkes Quartal zu werden", sagte Schröder weiter. Im Unterschied zum ersten Lockdown, währenddessen es einen "Nachfrageschock" gegeben habe, habe Zalando "bisher keine größeren Auswirkungen auf die Nachfrage beobachtet".

Allerdings waren im ersten Lockdown auch europaweit die Geschäfte geschlossen, im zweiten Lockdown will beispielsweise Deutschland die Geschäfte geöffnet halten.

Zudem sei Zalando nach der Platzierung der Wandelanleihe im Volumen von 1 Milliarde Euro im Sommer "finanzieller besser" aufgestellt.

In der Vergangenheit habe ein Rückgang der Mobilität bei den Kunden zu geringeren Retourenraten bei den Waren geführt. Es sei aber für eine Aussage zu früh, ob dieser Frühindikator auch für den zweiten Lockdown gelte und dem Geschäft weiter Rückenwind gebe, so Schröder. Die Rückgabe-Rate habe im dritten Quartal unter der des Vorjahres gelegen, sei aber nicht so niedrig gewesen wie im zweiten Quartal.

Derzeit beobachte Zalando Verzögerungen bei den Warenlieferungen der Partner, aber diese würden das Wachstum im vierten Quartal nicht beeinträchtigen. Man müsse aber planen, wie man damit im kommenden Jahr zur Sommersaison umgehe. Im Frühjahr 2020 hatte Zalandos Geschäft unter anderem darunter gelitten, dass sich coronabedingt auch die Nachfrage schnell änderte. Immer noch werden weniger festliche und Büro-Outfits nachgefragt, sondern eher Kinderkleidung und Sportbekleidung und Home-Office-kompatible Kleidung.

Die Zalando-Aktie notierte am späten Vormittag 2,4 Prozent im Plus, der MDAX 0,9 Prozent höher.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

