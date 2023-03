Zalandos Wachstum mau - Ertragskraft soll steigen

Frankfurt (Reuters) - Wegen anhaltend trüber Wachstumsaussichten will sich Zalando auf die Stärkung der Ertragskraft konzentrieren.

"Das Unternehmen geht davon aus, dass es sich bis 2025 dem oberen Ende seines Margenziels von drei bis sechs Prozent nähern und langfristig zweistellige Margen erreichen wird", sagte Robert Gentz, Co-Chef des Online-Modehändlers am Dienstag.

Um dies zu erreichen, will Zalando unter anderem weiteren Firmen Logistik-Dienstleistungen anbieten. Bislang konnten nur Anbieter, die ihre Waren auch über die Zalando-Plattform verkauften, diesen Service nutzen. Daneben setze das Unternehmen auf den Verkauf von Kosmetik-Artikeln, erläuterte Gentz' Kollege David Schneider in einer Pressekonferenz. Diese Sparte habe Wachstumspotenzial. Viele Kunden kauften bei einer Bestellung sowohl Mode- als auch Beauty-Artikel. Zum geplanten Sparprogramm gehört außerdem die im Februar angekündigte Streichung von mehreren Hundert der insgesamt rund 17.000 Stellen. Details dazu wurden am Dienstag nicht genannt.

KONZERNUMSATZ STAGNIERT - KAUM BESSERUNG IN SICHT

Im vergangenen Jahr stieg der Brutto-Warenwert (GMV) aller über die Zalando-Plattform verkauften Güter um drei Prozent auf 14,8 Milliarden Euro. Der Konzernumsatz schrumpfte dagegen um 0,1 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn brach auf 184,6 von 468,4 Millionen Euro ein. 2023 soll dieser wieder auf 280 bis 450 Millionen Euro steigen. Beim GMV könne mit einem Plus von einem bis sieben Prozent gerechnet werden, während die Konzernerlöse voraussichtlich um maximal vier Prozent zulegen dürften, prognostizierte Zalando.

"Das ist ein viel besseres Ergebnis als bei einer Reihe von Wettbewerbern wie Asos und Boohoo, die in den vergangenen Monaten Umsatzrückgänge zu verzeichnen hatten", lobte Analyst Anubhav Malhotra von der Investmentbank Liberum. "2023 wird weiterhin schwierig für Online-Modehändler, aber die Ziele von Zalando scheinen erreichbar zu sein." Er bekräftige daher seine Kaufempfehlung. Die Aktie war mit einem Kursaufschlag von bis zu sechs Prozent der größte Gewinner im Dax, nachdem die Titel vorbörslich noch abgerutscht waren.

