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Zalando will weiter keine Dividende zahlen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
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Charts | News | Analysen

DOW JONES--Zalando schließt auf absehbare Zeit Dividendenzahlungen aus. "Viele Investoren wollen, dass wir jetzt vor allem investieren, gerade in KI. Das sehen wir genauso. Unsere Priorität ist profitables Wachstum. Deshalb investieren wir zuerst in unser Geschäft und halten eine solide Liquiditätsreserve", sagte Co-Vorstandschef Robert Gentz im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Wenn darüber hinaus Kapital übrig ist, geben wir es flexibel über Aktienrückkäufe an unsere Aktionäre zurück." Zuletzt hatte Zalando im Frühjahr Aktien im Wert von 300 Millionen Euro zurückgekauft. Der Online-Modehändler ist seit 2014 börsennotiert und seit 2021 im DAX gelistet und hat noch nie eine Dividende gezahlt. Gentz bekräftigte, weiterhin an ein starkes organisches Wachstum zu glauben.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2026 14:27 ET (18:27 GMT)

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Datum Rating Analyst
01.10.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
16.09.26 Zalando Buy UBS AG
25.08.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
05.08.26 Zalando Kaufen DZ BANK

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