Inditex-Aktie dennoch fester: Warnung vor Datenpanne
Der spanische Modekonzern Inditex hat einen unbefugten Zugriff auf Datenbanken festgestellt, die von einem Drittanbieter gehostet werden und Informationen über geschäftliche Interaktionen mit Kunden enthalten.
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Der Eigentümer der Marke Zara teilte mit, dass die Datenbanken keine Informationen wie Namen, Passwörter, Kreditkartendaten oder andere Zahlungsmethoden enthielten.
"Inditex hat unverzüglich seine Sicherheitsprotokolle angewendet und damit begonnen, die zuständigen Behörden über diesen unbefugten Zugriff zu informieren", teilte der Konzern mit. Dieser sei auf einen Sicherheitsvorfall zurückzuführen, von dem ein früherer Technologieanbieter betroffen war und der sich auf mehrere international tätige Unternehmen ausgewirkt habe.
Der Betrieb und die Systeme seien nicht beeinträchtigt worden, und die Kunden könnten weiterhin sicher auf die Dienste zugreifen und diese nutzen.In Madrid steigt die Inditex-Aktie zeitweise um 0,45 Prozent auf 53,06 Euro.
DOW JONES
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