Inditex-Aktie: Wachstum übertrifft Erwartungen

Der Mutterkonzern der Modekette Zara meldete zudem einen starken Start in das laufende Quartal.

Der Umsatz der Industria de Diseno Textil SA stieg in den drei Monaten von Februar bis April im Vergleich zum Vorjahr um 36 Prozent auf 6,74 Milliarden Euro. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 6,3 Milliarden gerechnet. Inditex verzeichnete ein starkes Wachstum in den meisten Regionen. In China mussten wegen des coronabedingten Lockdowns 67 Läden zeitweise geschlossen werden, aktuell sind es noch vier.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern konnte das Unternehmen auf gut 1 Milliarde Euro fast verdoppeln. Die operative Marge legte auf 15,3 Prozent zu. Die Bruttomarge betrug 60,1 Prozent, das war der höchste Stand seit einem Jahrzehnt.

Der Nettogewinn erreichte trotz einer Belastung in Höhe von 216 Millionen Euro im Zusammenhang mit erwarteter Kosten in Russland und der Ukraine auf 760 Millionen Euro. Der Konzern hatte angekündigt, alle Läden und Aktivitäten in Russland zu schließen.

In den ersten Wochen des laufenden Quartals bis zum 5. Juni stieg der Umsatz organisch um 17 Prozent.

MADRID (Dow Jones)

