Zara-Mutter Inditex bekräftigt nach gutem Quartal Jahresprognose

Von Joshua Kirby

MADRID (Dow Jones)--Das spanische Textilunternehmen Inditex (Industria de Diseno Textil SA) hat den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt. Zwar hat sich das Umsatzwachstum im dritten Quartal etwas verlangsamt, allerdings konnten die Gewinne dank einer guten Kostenkontrolle gesteigert werden. Der Moderiese, dem unter anderem die Kette Zara gehört, verbuchte in den neun Monaten bis zum 31. Oktober ein EBIT von 4,18 Milliarden Euro, verglichen mit 3,29 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das EBIT lag im dritten Quartal bei 1,78 Milliarden Euro und übertraf die Erwartungen der Analysten, die im Mittel von 1,72 Milliarden Euro ausgegangen sind. Bei der EBIT-Marge wiesen die Spanier für die neun Monate 18,1 Prozent aus nach 17 Prozent im Vorjahr.

Der Umsatz stieg in Neunmonatszeitraum um 20 Prozent auf 23,06 (Vorjahr: 19,32) Milliarden Euro, was einen Umsatz von rund 8,3 Milliarden Euro für das dritte Quartal bedeutet. Analysten hatten nach einem Facset-Konsens mit einem Quartalsumsatz von 8,05 Milliarden Euro gerechnet. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres verzeichnete Inditex noch einen Umsatzzuwachs von 25 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet Inditex weiter eine stabile Bruttomarge in der Spanne plus oder minus 50 Basispunkte zum Vorjahr sowie einen positiven Währungseffekt von 0,5 Prozent bezogen auf den Umsatz.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2022 02:56 ET (07:56 GMT)