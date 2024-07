ZDB: EU-Kommissionsmitglied für Wohnungsbau "gut und richtig"

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) unterstützt den Plan von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, in ihrer zweiten Amtszeit ein neues EU-Kommissionsmitglied für den Wohnungsbau zu ernennen. "Wir begrüßen, dass Ursula von der Leyen der Wettbewerbsfähigkeit Europas in ihrer zweiten Amtszeit oberste Priorität einräumen will, denn nur so werden wir unseren Wohlstand sichern können", sagte ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa.

Aber auch die Wohnraumfrage müsse Bestandteil jeder politischen Strategie zur Zukunftssicherung sein. "Deswegen ist es mit Blick auf den europaweiten Wohnraummangel gut und richtig, dass dem Wohnungsbau nun auf europäischer Ebene durch die Ernennung eines zuständigen Kommissionsmitglieds ein entsprechend hoher Stellenwert eingeräumt werden soll, obwohl der Wohnungsbau natürlich in den Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten fällt", sagte er. Den geplanten Fokus auf Investitionen in den bezahlbaren Wohnraum halte der Verband ebenso für dringend notwendig. Allerdings müsse es "ganz klar auch Aufgabe des neuen Kommissionsmitglieds sein, darauf hinzuwirken, dass der Wohnungsbau nicht aufgrund neuer EU-Regelungen aus den anderen Ressorts, wie zum Beispiel durch die Pläne zur Nullemission von Wohngebäuden, verteuert wird".

