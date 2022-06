ZDF-'Bergretter'-Serie holt Quotensieg

BERLIN (dpa-AFX) - Die "Bergretter"-Serie im ZDF hat am Donnerstagabend zur besten Sendezeit die meisten Zuschauer angezogen. Um 20.15 Uhr sahen 3,98 Millionen die Folge "Tod am Dachstein", das entspricht einem Marktanteil von 18,7 Prozent. Dahinter lag das Erste mit "Freund oder Feind. Ein Krimi aus Passau" - das schauten sich 3,55 Millionen (16,7 Prozent) an. Die RTL-Reportagereihe "Team Wallraff - Jetzt erst recht!" erreichte 1,62 Millionen (7,7 Prozent).

Vox zeigte den US-Film "Passengers" - das verfolgten 850 000 Zuschauer (4,1 Prozent). Sat.1 strahlte die Reportage "Sat.1 Spezial. Der Urlaubcheck: Deutschland" aus und kam auf 800 000 Zuschauer (3,8 Prozent). Die Reportagereihe "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" auf RTLzwei verbuchte 560 000 (2,7 Prozent). Den US-Film "Lady Business" auf ProSieben wollten 490 000 (2,3 Prozent) sehen./rin/DP/nas