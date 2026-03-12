DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 +0,4%Nas22.312 -1,8%Bitcoin62.205 +1,6%Euro1,1503 -0,1%Öl100,3 -1,5%Gold5.105 +0,3%
ZDF-Intendant Himmler stellt sich zur Wiederwahl

13.03.26 06:18 Uhr

MAINZ (dpa-AFX) - Es geht um einen der wichtigsten Posten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland: ZDF-Intendant Norbert Himmler stellt sich am Freitag (ab 9.00 Uhr) im Fernsehrat des öffentlich-rechtlichen Senders in Mainz zur Wiederwahl. Der 55-Jährige ist der einzige Kandidat, eine ursprünglich ebenfalls zur Wahl zugelassene Bewerberin hat ihre Kandidatur wieder zurückgezogen.

Wer­bung

Himmler benötigt für seine Wiederwahl eine Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Gremium, das entspricht mindestens 36 Stimmen der 60 Fernsehratsmitglieder. Der gebürtige Mainzer steht seit Frühjahr 2022 an der Spitze des ZDF mit rund 6.000 Beschäftigten, seine aktuelle Amtszeit endet im März kommenden Jahres. Bei einer Wiederwahl würde er bis 2032 Chef einer der größten Rundfunkanstalten in Europa bleiben.

Bei der Fernsehratssitzung geht es auch um die Aufarbeitung eines schweren Fehlers. In einem Beitrag für das ZDF-"heute journal" wurden Mitte Februar Bilder verwendet, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugt und nicht ausreichend gekennzeichnet worden waren. Es ging dabei um Einsätze der US-Migrationsbehörde ICE und Abschiebungen von Minderjährigen.

ZDF entschuldigte sich für Fehler

Das ZDF entschuldigte sich später für den Fehler, es sei gegen sendereigene Standards verstoßen worden. Die für den Beitrag verantwortliche New-York-Korrespondentin wurde abberufen.

Wer­bung

Der Fall löste eine Diskussion über journalistische Glaubwürdigkeit aus. KI-generierte Videos sind immer schwerer von echten Aufnahmen zu unterscheiden - gerade in Nachrichtensendungen ist daher die Unterscheidung wichtig. Auch der Umgang des Senders mit dem Fehler stand in der Kritik.

Der Fernsehrat ist ein Kontrollgremium des ZDF, das wie die anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten über den monatlichen Rundfunkbeitrag finanziert wird. Das Gremium befasst sich außerdem mit Programmbeschwerden und berät den Intendanten./hus/DP/zb