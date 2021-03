ZDF-Politbarometer sieht Rekordverluste für die Union

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, der Maskenaffäre und dem Hin und Her beim Shutdown über Ostern hat die Union in einer aktuellen Umfrage stark an Zustimmung verloren. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU laut ZDF-Politbarometer nur noch auf 28 Prozent, das ist ein Rekordrückgang um 7 Punkte auf ihr Vor-Corona-Niveau.

Hingegen verbesserten sich die Grünen deutlich um 4 Punkte auf 23 Prozent. Die SPD könnte mit 15 Prozent (minus 1) rechnen, die AfD mit 12 Prozent (plus 2) und die FDP mit 9 Prozent (plus 2). Die Linke bliebe bei 7 Prozent. Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen eine Mehrheit, eine Koalition aus CDU/CSU und SPD aber nicht mehr. Knapp nicht reichen würde es demnach für ein Bündnis aus Grünen, SPD und FDP, und Grün-Rot-Rot wäre ebenfalls nicht mehrheitsfähig.

