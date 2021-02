ZDH: Koalitionsbeschluss zum Verlustrücktrag ist halbherzig

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) geht der Beschluss der großen Koalition zum Verlustrücktrag für Unternehmen nicht weit genug. "Vordergründig ist es zunächst eine gute Nachricht, dass sich die Koalition darauf verständigt hat, den steuerlichen Verlustrücktrag zu verdoppeln", sagte ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer. Allerdings sei der Beschluss "nur halbherzig und angesichts der riesigen unverschuldeten Liquiditätsprobleme unserer Betriebe in keiner Weise weitreichend genug", kritisierte er.

In der jetzt beschlossenen Form könne das allenfalls marginal dazu beitragen, die in dieser Krisenlage notwendige Liquidität für die Handwerksbetriebe zu schaffen. Es sei nur der Betrag des Verlustrücktrags temporär erhöht, aber leider nicht der Rücktragszeitraum verlängert worden. "Das geht an den Bedürfnissen des Mittelstands vorbei." Die Koalition habe eine Chance vertan, Betrieben ganz einfach und zielgenau zu helfen, indem die Verlustverrechnung auf zwei bis drei Jahre ausgeweitet werde.

Gerade die aktuellen Lockdown-Maßnahmen führten dazu, dass viele Betriebe weiter Verluste machen, betonte der ZDH-Präsident. "Es besteht also echter Bedarf, das weiter zu verbessern", mahnte Wollseifer. Es sei "unverständlich und ärgerlich, dass diese Chance erneut nicht in dem Umfang genutzt worden ist, der der aktuellen Pandemielage angemessen gewesen wäre".

February 04, 2021 04:41 ET (09:41 GMT)