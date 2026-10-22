China-Aktien im Bärenmarkt: Was hinter der langen Talfahrt des CSI 300 steckt

Zehn Verlustwochen am Stück

22.10.26 13:54 Uhr

Chinas Wirtschaft wächst im dritten Quartal schneller als erwartet, und doch trennen sich Anleger seit zehn Wochen am Stück von Festlandsaktien.

• Trotz schwacher Aktienmärkte zeigt die chinesische Wirtschaft insgesamt ein moderates Wachstum, wobei eine Vertrauenskrise die Stimmung belastet, aber eine Erholung für 2027 wird erwartet.

• Der chinesische CSI 300 ist um etwa 20 Prozent gefallen und in einen Bärenmarkt gerutscht, was auf eine Vertrauenskrise und strukturelle Probleme in der Wirtschaft hinweist.

CSI 300 liegt rund 20 Prozent unter seinem Hoch vom Juni

Industriegewinne wuchsen im August 2026 nur noch um 4,2 Prozent

Marktforscher sieht eher Vertrauenskrise als Wirtschaftskrise

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Chinas Leitindex CSI 300 ist am Donnerstag in einen Bärenmarkt gerutscht und setzt damit den Ausverkauf am Festlandsmarkt fort. Mit 4.036 Punkten notiert das Barometer der 300 größten in Shanghai und Shenzhen gelisteten Unternehmen rund 20 Prozent unter seinem Hoch vom Juni. Die Verlustserie zieht sich inzwischen über zehn Wochen, ein Ende des Drucks auf chinesische Aktien ist bislang nicht in Sicht. Bemerkenswert ist dabei weniger die Bewegung selbst als ihr Umfeld: Die Konjunkturdaten sind keineswegs durchweg schwach, die Gründe für den Abverkauf liegen tiefer.

Überkapazitäten fressen die Margen

Die Wurzeln der Schwäche reichen für Jordan Cvetanovski, Chairman und CIO von Pella Funds, weit zurück. Gegenüber CNBC verwies er auf strukturelle Probleme der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, die noch immer mit den Folgen jahrelanger Überkapazitäten und Überinvestitionen ringe. Selbst Unternehmen aus global wettbewerbsfähigen Branchen wie der Batterieindustrie bekämen das zu spüren, auch wenn er dort weiterhin einzelne Chancen sehe. Tatsächlich haben scharfe Preiskämpfe in vielen Branchen die Margen chinesischer Firmen ausgehöhlt, so deutlich, dass sogar die Regierung eingriff. Ihren Niederschlag findet diese Entwicklung inzwischen auch in der offiziellen Statistik.

Industriegewinne verlieren deutlich an Schwung

Die Zahlen des chinesischen Statistikamts von Ende September zeigen, wie stark der Wettbewerb auf die Ergebnisse drückt. Im August legten die Gewinne der großen Industrieunternehmen nur noch um 4,2 Prozent zum Vorjahresmonat zu, nach einem Plus von 11,2 Prozent im Juli. Die Ökonomen von Bloomberg Economics hatten mit 8 Prozent gerechnet. Es war das schwächste Wachstum seit November 2025, als die Gewinne sogar gesunken waren. Für die ersten acht Monate steht zwar noch ein Plus von 15,7 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Die Erholung stützt sich laut der Agentur aber überproportional auf höhere Ölpreise und Branchen rund um künstliche Intelligenz.

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Chinas Wachstum zieht an, der Konsum nicht

Ein Blick auf die Gesamtwirtschaft liefert ein gemischteres Bild, als es der Kursverfall vermuten lässt. Im zweiten Quartal 2026 war die Wirtschaft mit 4,3 Prozent noch so langsam gewachsen wie seit über drei Jahren nicht mehr, belastet von der langen Immobilienflaute und schwacher Verbrauchernachfrage. Laut Reuters beschleunigte sich das Wachstum im dritten Quartal jedoch auf 4,5 Prozent zum Vorjahr und übertraf damit die in einer Umfrage der Agentur erwarteten 4,4 Prozent. Nach neun Monaten steht ein Plus von 4,6 Prozent, Peking liegt also im Zielkorridor von 4,5 bis 5 Prozent. Reuters beschreibt allerdings eine Wirtschaft der zwei Geschwindigkeiten, in der starke Fabrikproduktion und Exporte einen schwachen Konsum und zurückhaltende private Investitionen überdecken.

Vertrauenskrise lastet auf Chinas Aktienmarkt: Das müssen Anleger wissen

Genau dieser Bruch zwischen Daten und Stimmung prägt das Börsengeschehen. Shaun Rein, Managing Director der China Market Research Group, rechnet gegenüber CNBC mit weiterem Verkaufsdruck, weil geopolitische Unsicherheit, Sorgen vor einer Blase bei künstlicher Intelligenz und ein schwindendes Verbrauchervertrauen auf die Anleger drückten. Verschärfend wirkt die Struktur des Marktes: Nach Daten von HSBC stehen Privatanleger in China für 90 Prozent des täglichen Handels, an der New York Stock Exchange sind es rund 20 bis 25 Prozent. Diese Gruppe ziehe sich in unsicheren Phasen schneller zurück, so Rein. Den Chinesen gehe es um Vermögenserhalt, weshalb angesichts des schwachen Immobilienmarkts und des trägen Arbeitsmarkts mehr Geld in sichere Anlagen wie Termineinlagen fließe.

So düster, wie es die Kurse nahelegen, sieht Rein die Lage dennoch nicht. Den Ausverkauf hält er für übertrieben und verweist auf robuste Exporte sowie Anzeichen einer Erholung der Immobilienpreise in den größten Städten des Landes. Es handle sich um eine Vertrauenskrise, nicht um eine Krise der Wirtschaft, sagte er und stellte für 2027 eine kräftige Erholung chinesischer Aktien in Aussicht. Zuversichtlich zeigt sich auch Daniel Gerard, Senior Multi-Asset Strategist bei State Street Markets. Chinas wachsende Fähigkeiten bei künstlicher Intelligenz könnten globale Investoren zurück an den Aktienmarkt locken, womöglich noch bevor sich die Unternehmensgewinne erholen.

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Ob sich diese Lesart durchsetzt, dürfte sich zunächst an den Industriegewinnen für September entscheiden. Sie zeigen, ob der Margendruck in Chinas Industrie nachlässt oder sich die Abkühlung aus dem August fortsetzt.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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