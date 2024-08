Zehntausende bei Demos vor Wahlen in Thüringen und Sachsen erwartet

ERFURT/DRESDEN (dpa-AFX) - Eine Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen werden dort Zehntausende Menschen bei Demonstrationen gegen Rechtsextremismus erwartet. Die Organisatoren wollen damit Zeichen gegen einen Rechtsruck und für die Demokratie setzen. In Leipzig werden 10.000 Menschen erwartet. Eine ähnliche Zahl erhoffen sich die Veranstalter in Erfurt. Für den Protest in Dresden sind 5.000 Teilnehmer angekündigt.

In beiden Bundesländern wird am 1. September der Landtag gewählt. Wahlumfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD in Sachsen voraus. In Thüringen sehen die Demoskopen die AfD mit deutlichem Abstand vor der CDU derzeit als stärkste Kraft./bz/DP/mis