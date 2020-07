Zehntausende neue Produkte jährlich - Tag der Lebensmittelvielfalt

BERLIN (dpa-AFX) - Es soll einen neuen Aktionstag in Deutschland geben: An diesem Freitag ist erstmals der "Tag der Lebensmittelvielfalt", den der Lebensmittelverband für den 31. Juli ins Leben gerufen hat. Die Verbraucher in Deutschland könnten jeden Tag aus rund 170 000 verschiedenen Lebensmitteln auswählen, was ihnen schmecke und was sie für ihren Lebensstil benötigten, hieß es dazu in einer Mitteilung vom Verein Lebensmittelverband Deutschland in Berlin. Jedes Jahr kommen demnach rund 40 000 neue Produkte hinzu - vom veganen Käsekuchen bis zur Algenlimonade. Genauso viele verschwinden aber auch jährlich wieder vom Markt./gth/DP/zb