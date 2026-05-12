DAX23.955 -1,6%Est505.808 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,18 -1,1%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.169 +0,9%Euro1,1735 -0,1%Öl106,5 -1,1%Gold4.702 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Intel 855681 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt unter 24.000er Marke -- US-Börsen uneinheitlich -- Plug Power: Durchwachsene Zahlen -- D-Wave, Chip-Aktien, Rheinmetall, Telekom, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk, Wendy's im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: CTS Eventim zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: CTS Eventim zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bitcoin, Ether & Co: Immer mehr Hacker unterwegs - So können sich Kryptowährungs-Investoren schützen Bitcoin, Ether & Co: Immer mehr Hacker unterwegs - So können sich Kryptowährungs-Investoren schützen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zehntausende protestieren in Argentinien gegen Kürzungen an Unis

13.05.26 05:58 Uhr

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - In Argentinien haben Zehntausende Menschen gegen die Kürzung von Mitteln für öffentliche Universitäten protestiert. In der Hauptstadt Buenos Aires und anderen Städten des südamerikanischen Landes gingen Studenten, Lehrer sowie Vertreter von Gewerkschaften und der Opposition auf die Straße, um gegen die Sparpolitik des ultraliberalen Präsidenten Javier Milei zu demonstrieren.

In Buenos Aires versammelten sich die Menschen auf der Plaza de Mayo, dem Platz direkt vor dem Regierungssitz. "Ohne Bildung gibt es keine Zukunft", war auf Bannern zu lesen. Laut den Organisatoren nahmen in der Hauptstadt rund 600.000 Menschen und im ganzen Land 1,5 Millionen an den Protesten teil, wie die Zeitung "Clarín" berichtete. Die Zeitung "La Nación" schätzte die Zahl der Demonstranten in Buenos Aires dagegen auf rund 120.000 ein.

Bei den Kundgebungen wurde die Einhaltung eines vom Kongress bereits verabschiedeten Gesetzes zur Finanzierung der staatlichen Hochschulen gefordert, die in Argentinien gebührenfrei sind. Die Regierung hat gegen das Gesetz Klage eingereicht, da darin nicht festgelegt ist, woher die vorgesehenen Mittel stammen sollen. Sie verlangt stattdessen mehr Transparenz und Effizienz bei den Ausgaben. Die Entscheidung liegt nun beim Obersten Gerichtshof./aso/DP/zb