Zehntausende Skandinavier mit Thomas Cook im Ausland

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Von der Pleite des britischen Reisekonzerns Thomas Cook sind auch Zehntausende Skandinavier betroffen. Insgesamt befänden sich 34 460 Kunden aus Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark an verschiedenen Reisezielen, teilte der Reiseanbieter Ving, eine Thomas-Cook-Tochter, am Montag mit. Schätzungsweise 6500 Menschen waren am Montag von Flugstreichungen der skandinavischen Töchter von Thomas Cook betroffen, davon sollten rund 3400 in die Heimat zurückfliegen. Alle 31 für Montag angesetzten Flüge von Thomas Cook Airlines Scandinavia blieben am Boden, alle Reisen aus Skandinavien wurden bis auf Weiteres eingestellt./trs/DP/men