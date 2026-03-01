DAX22.408 -1,1%Est505.518 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 -0,6%Nas21.742 -0,9%Bitcoin60.830 -0,3%Euro1,1572 -0,4%Öl103,6 +3,5%Gold4.359 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Widersprüchliche Nahost-Signale: DAX tiefer -- US-Börsen schwächer erwartet -- Ölpreise steigen erneut -- ApolIo, Infineon, Xiaomi, Siemens Energy, TUI, Novo Nordisk, Bayer, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie nach Kursrally: Aufsichtsrat veräußert Aktienpaket Siemens Energy-Aktie nach Kursrally: Aufsichtsrat veräußert Aktienpaket
TUI-Aktie in Rot: BlackRock unterschreitet Meldeschwelle bei Reise-Riesen TUI-Aktie in Rot: BlackRock unterschreitet Meldeschwelle bei Reise-Riesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zehntausende zivile Einrichtungen Irans im Krieg beschädigt

24.03.26 14:01 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den israelisch-amerikanischen Angriffen im Iran sind nach Angaben des Roten Halbmonds mehr als 82.000 zivile Einrichtungen beschädigt oder zerstört worden. Darunter seien etwa 62.000 Wohnungen sowie 281 medizinische Zentren, Krankenhäuser und Apotheken, sagte der Leiter der iranischen Rothalbmond-Gesellschaft, Pirhussein Koliwand.

Wer­bung

Koliwand zufolge wurden insgesamt 498 Schulen beschädigt - bei direkten Angriffen oder bei Angriffen, die Zielen in der Nähe galten. Der Rote Halbmond ist nach seiner Darstellung auch Ziel von Angriffen geworden. Neben 17 Rettungswachen seien zwölf Rettungswagen direkt von Raketen getroffen worden. Er verwies auf einen Vorfall in der Stadt Lar. "Während sie Verletzte transportierten, ist vom Krankenwagen überhaupt nichts mehr übriggeblieben", sagte Koliwand in einem Video, das der Rote Halbmond auf Telegram veröffentlichte./arb/DP/stw