Zeiss Meditec bilanziert erstes Halbjahr

JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand des Medizintechnik-Konzerns Carl Zeiss Meditec legt am Freitag in Jena Geschäftszahlen für das erste Halbjahr vor. Im ersten Quartal hatte das MDAX-Unternehmen davon profitiert, dass es weltweit wieder mehr Augenbehandlungen gibt, für die in Jena Linsen, Geräte und OP-Mikroskope hergestellt werden. Der Umsatz stieg um rund elf Prozent auf 410,2 Millionen Euro. Vor einigen Wochen hatte Carl Zeiss Meditec von der Übernahme von zwei Herstellern chirurgischer Instrumente in den USA berichtet.

Der Jenaer Konzern beschäftigt weltweit etwa 3600 Mitarbeiter. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde ein Umsatz von 1,65 Milliarden Euro erzielt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 236 Millionen Euro. Carl Zeiss Meditec ist eine der umsatzstärksten börsennotierten Firmen in Ostdeutschland./rot/DP/stk