Zeitenwende in Bonn

Die Hauptversammlung besiegelt am Dienstag das Ende des Konzernnamens "Deutsche Post". Währenddessen richtet sich der Blick der Anleger bereits auf den neuen Wettbewerb durch Amazon.

Der Konzernname Deutsche Post ist so gut wie Geschichte. Mehr als drei Jahrzehnte nach Einführung dieses Firmennamens soll die Hauptversammlung des Bonner Logistikers am Dienstag beschließen, den Namen auf Konzernebene abzulegen und an der Börse künftig DHL AG zu heißen. Die Eintragung ins Handelsregister soll in der zweiten Jahreshälfte geschehen.

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Die Deutsche Post AG ist eine Nachfolgerin der Bundespost, die in den 90er Jahren schrittweise privatisiert wurde. 2002 kaufte die Firma den US-Logistiker DHL, danach wurde das Auslandsgeschäft immer wichtiger. Das Kürzel DHL steht für deren Firmengründer Adrian Dalsey, Larry Hillblom und Robert Lynn.

Inzwischen entfallen nur noch etwa ein Fünftel des Konzernumsatzes auf das inländische Stammgeschäft, also den Versand von Paketen und Briefen. Andere Bereiche wie die Beförderung zeitkritischer Waren im Expressgeschäft sowie das Frachtgeschäft und andere Dienstleistungen haben dem historischen Stammgeschäft, das bis auf die Thurn-und-Taxis-Post des 15. Jahrhunderts zurückgeht, den Rang abgelaufen.

Schon vor zwei Jahren hatte das Unternehmen den Markennamen von Deutsche Post DHL Group in DHL Group umbenannt. Es sollte auch draufstehen, was drin ist, begründete Konzernchef Tobias Meyer den Schritt. Auf internationalem Parkett könne man mit DHL stärker punkten als mit dem Namen Deutsche Post. Meyers Vorgänger Frank Appel hatte den Schritt der Umbenennung noch gescheut, da er die inländische Belegschaft nicht frustrieren wollte. 2024 wurde nur der Außenauftritt verändert, rechtlich gesehen blieb alles beim Alten.

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Den Firmennamen Deutsche Post AG wird es aber auch künftig geben: Er wandert gewissermaßen eine Etage nach unten und steht künftig für die inländische Tochterfirma, die das Geschäft mit Paketen und Briefen verantwortet. Dieser Konzernbereich war bislang in der Holding integriert und war nicht - wie die anderen Konzernbereiche - als Tochtergesellschaft an die Holding angehängt. Das geschieht nun.

Mit der neuen Rechtsstruktur verspricht sich das Unternehmen mehr Klarheit in seiner Struktur. Für die Postboten und anderen Angestellten der Post ändert sich Firmenangaben zufolge nichts. Wesentlicher Widerstand gegen die Umbenennung war im Vorfeld der Hauptversammlung nicht lautgeworden. Bei dem Aktionärstreff dürfte es ein klares Votum geben.

Kursdruck trotz Neuausrichtung voraus? Die "Amazon-Gefahr" im Nacken

Trotz der strategischen Fokussierung auf die Weltmarke DHL könnte der Konzern künftig an der Börse mit massivem Gegenwind konfrontiert werden. Während die Hauptversammlung den Namen anpasst, sorgt ein strategischer Vorstoß des US-Riesen Amazon für Unruhe unter den Anlegern. Mit der Öffnung seines Logistiknetzwerks "Amazon Supply Chain Services" (ASCS) für externe Unternehmen greift der Online-Gigant die etablierten Logistiker direkt in ihrem Kerngeschäft an. Analysten der US-Bank Morgan Stanley ziehen bereits Parallelen zum Erfolg von Amazons Cloud-Sparte AWS und sprechen von einem potenziellen "Wendepunkt" für die Branche. Die Sorge, dass Amazon nach dem Eigenbedarf nun auch den globalen Markt für Drittanbieter dominiert, wird von Marktbeobachtern zwar als ernstzunehmendes Langzeitszenario diskutiert, an der Börse sorgte die Ankündigung bisher jedoch für wenig Aufregung. Trotz der potenziellen Konkurrenz zeigt sich die DHL-Aktie im XETRA-Handel am Dienstag relativ robust: Zeitweise ist ein Minus von 0,26 Prozent auf 46,59 Euro zu sehen. Anleger scheinen vorerst auf die etablierte globale Infrastruktur des Bonner Logistikers zu vertrauen, was dem Titel in einem stabilen Marktumfeld einen ruhigen Kursverlauf bescherte. Damit wird deutlich: Der Namenswechsel erfolgt in einer Phase, in der sich DHL mehr denn je gegen die technologisch hochgerüstete Konkurrenz aus dem E-Commerce-Sektor behaupten muss. Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX