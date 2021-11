Zeitfracht plant eigene Frachtfluglinie in Rostock-Laage

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Berliner Mittelständler Zeitfracht will eine eigene Frachtfluglinie aufbauen. "Dafür sind wir mit einem Flugzeughersteller bereits in fortgeschrittenen Gesprächen", sagte Geschäftsführer Wolfram Simon-Schröter der Wirtschaftswoche.

Dazu will das Familienunternehmen, dem unter anderem die Textilhandelskette Adler Modemärkte und der Mediengroßhändler Buch & Co gehören, bis zu fünf eigene Maschinen kaufen. Betreiben soll die neuen Flugzeuge die Konzerntochter German Airways, die aktuell nur im Passagierverkehr tätig ist, aber auch eine Betriebserlaubnis für Frachtflüge hat.

Stationieren will Zeitfracht die Flotte am Flughafen Rostock-Laage in Mecklenburg-Vorpommern. Für den hat das Unternehmen gerade ein Angebot abgegeben und will dort ein Logistikzentrum aufbauen. Nutzen will Simon-Schröter seine neue Frachtlinie zunächst vor allem für seine eigenen Beteiligungen. Später könne Zeitfracht auch für andere fliegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2021 02:00 ET (07:00 GMT)