Zeitung - Ernennung von neuem Bank-of-England-Chef verzögert sich

London (Reuters) - Die Ernennung eines neuen Chefs für die britische Notenbank wird sich einem Zeitungsbericht zufolge bis nach einer möglichen Neuwahl in Großbritannien verzögern.

Die Suche nach einem neuen Notenbankchef gestalte sich "sehr langsam", berichtete die "Financial Times" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Insider. Die von der britischen Regierung gesetzte Frist, bis zum Herbst einen neuen Chef der Bank of England zu finden, könne wahrscheinlich nicht eingehalten werden. Der derzeitige BoE-Chef Mark Carney könnte gebeten werden, weiter an der Spitze der Notenbank zu bleiben. Eigentlich endet seine Amtszeit im Januar 2020.

Das Finanzministerium erklärte, der Prozess zur Ernennung eines neuen Notenbankchefs laufe planmäßig. Man werde eine Entscheidung "zu gegebener Zeit" treffen. Die Bank of England lehnte einen Kommentar zu dem Bericht ab.

Der "Financial Times" zufolge ging dem Finanzministerium eine Liste möglicher Kandidaten für eine Nachfolge Carneys zu. Darauf stünden unter anderem der Chef der britischen Finanzaufsicht FCA, Andrew Bailey, die Aufsichtsratschefin der britischen Santander-Tochter, Shriti Vadera, die Präsidentin der London School of Economics, Minouche Shafik, sowie die stellvertretenden Notenbank-Chefs Ben Broadbent and Jon Cunliffe.