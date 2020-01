Zeitung - Regierung erhöht Wachstumsprognose auf 1,1 oder 1,2 Prozent

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung sieht die Konjunktur einem Zeitungsbericht zufolge im Aufwind und wird ihre Wachstumsprognose erhöhen.

Das "Handelsblatt" berichtete am Donnerstag, das Wirtschaftsministerium werde die Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 1,1 oder 1,2 Prozent anheben. Quellen nannte die Zeitung nicht. Das Ministerium wollte den Bericht nicht kommentieren, es legt seinen Jahreswirtschaftsbericht am Mittwoch vor. Mitte Oktober hatte die Regierung erklärt, 2020 werde das Bruttoinlandsprodukt nur noch um 1,0 Prozent zulegen und damit geringer als noch im Frühjahr mit 1,5 Prozent erwartet. Im vergangenen Jahr war die Wirtschaft um 0,6 Prozent gewachsen und überraschend an einer Rezession vorbeigeschrammt.

Für 2021 rechnet das Wirtschaftsministerium dem Blatt zufolge weiterhin mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 1,5 Prozent. Das Wirtschaftsministerium sehe Zeichen für eine Entspannung der konjunkturellen Lage. So laufe der Brexit nun relativ kontrolliert ab. Zudem gebe es zwar weiterhin Handelsspannungen, nach dem Teilabkommen im Handelskonflikt zwischen den USA und China aber auch Signale für eine Entspannung. Zudem sei die Arbeitsmarktlage robust. Die Rekordbeschäftigung sorge für eine weiterhin hohe Binnennachfrage.

In Regierungskreisen rechnet man dem Blatt zufolge damit, dass aufgrund der besseren konjunkturellen Aussichten auch der Rückgang bei der nächsten Steuerschätzung im Mai revidiert werden dürfte.