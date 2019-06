Zeitung - UBS arbeitet mit japanischer Bank zusammen

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Großbank UBS geht einem Medienbericht zufolge eine Kooperation mit der japanischen Sumitomo Mitsui Trust Bank (SMTB) ein.

SMTB werde demnach Vermögensverwaltungsprodukte an reiche Kunden in dem Land verkaufen, berichtete die "Financial Times" am Donnerstag mit Berufung auf Insider. In der Zukunft bestehe das Potenzial für Kooperationen auch in anderen Bereichen. UBS wollte sich nicht zu dem Bericht äußern.