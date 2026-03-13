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Zelltherapien im Fokus

Sartorius-Aktie wenig bewegt: Neue Zelltherapie-Plattform Eveo für 2027 angekündigt

16.03.26 15:05 Uhr
Sartorius-Aktie kaum verändert: Markteinführung neuer Plattform angekündigt | finanzen.net

Der Laborausrüster Sartorius hat für das kommende Jahr die Markteinführung einer neuen Plattform angekündigt, die die Produktion von Zelltherapien deutlich effizienter machen soll.

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Die modulare "Eveo Cell Therapy Platform" ermögliche die automatisierte, parallele Produktion mehrerer autologer (körpereigener) Zelltherapien, etwa personalisierten Immuntherapien (CAR-T-Therapien) gegen Krebs. Laut dem in Göttingen ansässigen Konzern kann das kompakte System die Erträge vervierfachen und die Herstellungskosten um bis zu 90 Prozent senken.

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"Zelltherapien eröffnen völlig neue medizinische Möglichkeiten. Aktuell sind sie aber nur für einen kleinen Teil der Patienten weltweit zugänglich, weil ihre Herstellung komplex, aufwändig und kostspielig ist", sagte Sartorius-Vorstand René Faber laut der Mitteilung. Das neue System kombiniere Reagenzien, Produktions-Equipment, Software und Tests zur Qualitätskontrolle. Kunden könnten ihre Produktionskapazitäten steigern, die Kosten pro Dosis deutlich senken und die Zeit bis zur Behandlung des Patienten erheblich verkürzen.

Die Eveo-Plattform sei bereits in einem Pilotprojekt mit dem Auftragsentwickler und -fertiger für Zelltherapien, Elevatebio, in der Praxis erfolgreich getestet worden. Die Eveo-Plattform kann der Mitteilung zufolge ab September 2026 bestellt werden. Die ersten Auslieferungen sollen 2027 erfolgen.

Die Sartorius-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,14 Prozent tiefer bei 209,40 Euro.

DJG/sha/mgo

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