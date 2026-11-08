Zelluna ASA Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Zelluna ASA Registered hat am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,97 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,900 NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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