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Zementhersteller

Heidelberg Materials-Aktie verliert: Konzern greift nach peruanischer Cementos Inka

Heidelberg Materials-Aktie verliert: Konzern greift nach peruanischer Cementos Inka

Heidelberg Materials übernimmt in Peru eine 70-prozentige Beteiligung am familiengeführten Zementhersteller Cementos Inka.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
161.10 EUR -5.35 EUR -3.21 %
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Das Unternehmen mit zwei Mahlwerken und einer Jahreskapazität von insgesamt 1,3 Millionen Tonnen sowie zwei Transportbetonwerken biete "überzeugende Wachstumschancen", teilte der deutsche Baustoffhersteller mit.

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Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht, die Transaktion werde zum 6-fachen des erwarteten EBITDA im laufenden Jahr bewertet, hieß es jedoch.

Heidelberg Materials erwartet einen positiven Beitrag zu allen Finanzkennziffern ab dem ersten Jahr nach der Übernahme und begründet dies mit dem geringem Kapitalbedarf des Unternehmens. Das Closing wird im Oktober erwartet, eine behördliche Freigabe ist nicht erforderlich.

Die Papiere von Heidelberg Materials notieren im XETRA-Handel zwischenzeitlich 1,73 Prozent tiefer bei 162,20 Euro.

DJG/rio/uxd

DOW JONES

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12:06 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.07.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.

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