Heidelberg Materials-Aktie verliert: Konzern greift nach peruanischer Cementos Inka
Heidelberg Materials übernimmt in Peru eine 70-prozentige Beteiligung am familiengeführten Zementhersteller Cementos Inka.
Werte in diesem Artikel
Das Unternehmen mit zwei Mahlwerken und einer Jahreskapazität von insgesamt 1,3 Millionen Tonnen sowie zwei Transportbetonwerken biete "überzeugende Wachstumschancen", teilte der deutsche Baustoffhersteller mit.
Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht, die Transaktion werde zum 6-fachen des erwarteten EBITDA im laufenden Jahr bewertet, hieß es jedoch.
Heidelberg Materials erwartet einen positiven Beitrag zu allen Finanzkennziffern ab dem ersten Jahr nach der Übernahme und begründet dies mit dem geringem Kapitalbedarf des Unternehmens. Das Closing wird im Oktober erwartet, eine behördliche Freigabe ist nicht erforderlich.
Die Papiere von Heidelberg Materials notieren im XETRA-Handel zwischenzeitlich 1,73 Prozent tiefer bei 162,20 Euro.
DJG/rio/uxd
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Aktuelle Heidelberg Materials Aktie News
Heidelberg Materials Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:06
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.