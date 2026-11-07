Zenas BioPharma gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Zenas BioPharma hat am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,65 USD gegenüber -1,220 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion Finanzen.net
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